भाविप हिण्डौन को मिला प्रांत की सर्वश्रेष्ठ शाखा का सम्मान

BVP Hindaun got the honor of the best branch of the province

गंगापुरसिटी में आयोजित हुआ समारोह

करौली Published: April 18, 2022 11:34:30 pm

हिण्डौनसिटी.

भारत विकास परिषद का प्रांतीय दायित्व ग्रहण समारोह एवं प्रान्तीय बैठक गत दिवस गंगापुर सिटी में हुई। जिसमें पूरे प्रांत की 22 शाखाओं ने हिस्सा लिया ।

भारत विकास परिषद मुख्य शाखा हिण्डौन को सभी 22 शाखाओं में सर्वाधिक पुरस्कार प्रांत की तरफ से दिए गए। जिसमें सर्वाधिक सदस्य संख्या, सर्वाधिक रक्तदान कराने, मोक्ष धाम विकास, जूनियर एकल गायन प्रतियोगिता, सीनियर एकल गायन प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता आदि के पुरस्कार दिए गए।

सचिव वर्धमान जैन ने बताया कि हिण्डौन मुख्य शाखा सेवा संकल्प सहयोग और समर्पण के सिद्धांतों से हमेशा ही सबसे ऊंचे पायदान पर रही है। इस अवसर पर प्रांतीय रक्तदान प्रभारी के रूप में देवेंद्र शर्मा को चुना गया। उन्हें प्रांतीय पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष महेश मित्तल, कोषाध्यक्ष दीनदयाल गुप्ता एवं प्रांतीय पदाधिकारी देवेंद्र शर्मा एवं निरंजन शर्मा आदि उपस्थित रहे।



ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों का जयपुर में हुआ सम्मान



सूरौठ. अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद जिला करौली के पदाधिकारियों को रविवार को जयपुर में सम्मानित किया गया।

अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा (राम पंडा) ने बताया कि जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के श्याम मंदिर में प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव शर्मा, संरक्षक रमेश इंदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा एवं महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अलका शर्मा ने ब्राह्मण परिषद के करौली जिलाध्यक्ष राम पंडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश पाराशर, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष प्रदीप भारद्वाज, सूरौठ तहसील अध्यक्ष प्रमोद तिवाड़ी को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से ब्राह्मण परिषद के पदाधिकारी एवं ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे।

