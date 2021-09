बिशनपुरा में काटा केक, जटनंगला में किया पौधारोपण

Cake cut in Bishanpura, plantation done in Jatanangala

-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन