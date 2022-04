3500 की आबादी वाली पंचायत में दो पट्टे और पांच जॉब कार्डों में सिमटा शिविर

Camp confined to two leases and five job cards in a panchayat with a population of 3500

कसाने का नंगला में औपचारिक रहा प्रशासन गांवों के संग अभियान

करौली Published: April 19, 2022 11:39:54 pm

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड की ग्राम पंचायत कसाने का नंगला में मंगलवार को आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान का शिविर महज दिखावटी नजर आया। प्रचार-प्रसार नहीं होने से ना तो शिविर में ग्रामीणों की भीड़ जुट पाई और न ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमार जाटव व एसडीएम अनूप सिंह के साथ विकास अधिकारी काजल शर्मा ने आवासीय भूखंडों के दो पट्टे एवं मनरेगा योजना के तहत जारी पांच जॉब कार्ड वितरित कर औपचारिकता पूरी की।

दरअसल राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान की शुरुआत की गई। जिसमें 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य दिया गया। लेकिन पंचायत राज विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते शिविरों में भूखंडों के पट्टा जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसी की बानगी है कि करीब 3500 की आबादी वाली कसाने का नंगला ग्राम पंचायत में महज दो भूखण्डों के पट्टे ही जारी हो पाए हैं।

जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुयालय पर शिविर आयोजित कर 21 विभागों से संबंधित आमजन की समस्यों को सुनकर त्वरित समाधान करने की मंशा थी। लेकिन पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण शेष बची ग्राम पंचायतों के शिविरों को स्थगित कर दिया गया।

अब फिर से प्रशासन गावों में पहुंच कर शिविरों में जन समस्याएं सुन समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, लेकिन अधिकारियों के रुचि नहीं लेने से शिविर औपचारिक बनकर रह गए हैं। दूसरे चरण में कोटवास के बाद कसाने का नंगला में लगे औपचारिक शिविर में पंचायती राज विभाग द्वारा दो भूखंडो के पट्टे व मनरेगा के पांच जॉब कार्ड जारी किए। इसी प्रकार राजस्व विभाग के कार्मिकों ने 30 खातों का शुद्धीकरण, 50 नामांतकरण खोलने के साथ ही खाता विभाजन के चार प्रकरणों का निस्तारण किया। कृषि विभाग ने मिट्टी के 10 नमूने संग्रहित कर 10 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए।

चिकित्सा विभाग ने 67 व्यक्तियों का उपचार कर एक जने को कोविड़ टीकाकरण किया। जलदाय विभाग ने तीन हैंडपंपों की मरमत कर पानी के तीन नमूने संग्रहित किए। पशुपालन विभाग द्वारा 10 मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान किया। ग्रामीणों ने राजकीय विद्यालय के लिए खेल मैदान एवं विद्यालय परिसर हेतु भूमि आवंटन तथा आंगनवाड़ी भवन की मरमत की मांग की। इस दौरान सरपंच हेमलता, नायब तहसीलदार विजय कुमार जैन एवं ग्राम विकास अधिकारी रामकरण उपस्थित रहे।

