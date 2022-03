अतिक्रमण से सिकुड़ रहे स्टेट हाईवे के कैरिज-वे, हादसों में हो रहा इजाफा

टोल वूसली में व्यस्त आरएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी को नहीं परवाह

करौली Published: March 04, 2022



हिण्डौनसिटी. सिस्टम की उदासीनता के चलते अतिक्रमण के मकडज़ाल में पूरी तरह उलझ चुके हिण्डौन शहर में मुख्य बाजार ही नहीं, बल्कि यहां से गुजर रहे स्टेट हाईवे संया 22 और स्टेट हाईवे संख्या 01 भी पूरी तरह गिरफ्त में आ चुके है। इससे दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटित हो रहीं हैं, फिर भी असली मालिक (खातेदार) को इसकी परवाह है और ना ही कार्यकारी एजेंसी इस ओर ध्यान दे रही है।

दरअसल राजस्व रिकार्ड में महवा-हिण्डौन-करौली स्टेट हाईवे एवं भरतपुर-हिण्डौन-गंगापुर स्टेट हाईवे की भूमि का मालिक सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) है, जबकि राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) वर्ष 2009-10 से कार्यकारी एजेंसी के रुप में काम कर रही है।

हालांकि सड़क संधारण की पूरी जिमेदारी टोल वसूल रहे आरएसआरडीसी अभियंताओं की है। लेकिन उनकी ओर से कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजतन दोनो स्टेट हाईवे के कैरिज-वे (मुय सड़क) की पटरियों पर प्रभावशाली लोगोंं ने अतिक्रमण कर लिए हैं। जिमेदार अधिकारियों को लोगों की ये दुश्वारियां नजर नहीं आ रहीं। ऐसे में अब लोगों का प्रशासन से भरोसा उठता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दोनो राजमार्गों की कुल चौड़ाई 15 मीटर है, जिसमें से 12 मीटर चौडाई में कैरिज-वे तथा सड़क के दोनों तरफ ढाई-ढाई मीटर चौड़ी पटरियां शामिल हैं।

पटरियों पर कच्चे-पक्के अतिक्रमण-

स्टेट हाईवे संया 22 (महवा-हिण्डौन-करौली) पर हिण्डौन के शहरी क्षेत्र से लेकर महू कस्बे तक एवं चौपड़ से खेड़ा व फैलीपुरा तक लगातार अतिक्रमण किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेट हाईवे संख्या 01 (भरतपुर-हिण्डौन-गंगापुर) पर बयाना मोड़ से लेकर चौबे के बांध होकर सूरौठ तक स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण कर रखे हैं। ढिंढोरा के आसपास सड़क किनारे प्रभावशाली लोगों के ईंट भट्टे स्थापित हैं। जिन्होंने सड़क सीमा में अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में सड़क की पटरियां तक नहीं बची हैं, जो भारी वाहनों के सुविधाजनक आवागमन पर विपरीत प्रभाव डालकर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती हैं। सरकार की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमणकारी व्यापारिक कार्यों में वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इन्हें रोकना तो दूर टोकने तक कि जहमत नहीं उठाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में भी इसी मार्ग पर स्थायी अतिक्रमण हटाना तो दूर इसकी पटरियोंं पर भी अस्थायी दुकानें सैकड़ों की संया में बन चुकी हैं। रही सही कसर हाथ ठेले पर फल, सब्जी और चाट बेचने वाले कर देते हैं। ऐसे में इसमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थायी दुकानदार भी अपने सामान को 10 से 15 फीट आगे तक रखकर सरकारी जमीन को अपनी मिल्कियत समझते हैं।

आम हुई दुर्घटनाएं-

अतिक्रमण की जद में आने से दोनों स्टेट हाईवे सर्वाधिक खतरनाक और दुर्घटना संभावित मार्ग बन चुके हैं। जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में जनहानि होती है, लेकिन प्रशासनिक अमला इस ताकतवर अतिक्रमण माफिया की ओर से आंखें फेरे हुए है। मंगलवार को स्टेट हाईवे संख्या 22 पर महू चौकी के समीप हुई दुर्घटना में सलेमपुर निवासी एक अधेड़ की मृत्यु होने के बाद बुधवार को स्टेट हाईवे संख्या 01 पर नेहरु कॉलेज के समीप दो बाइकों की भिडंत में तीन जने गंभीर रुप से घायल हो गए। जिनको प्राथमिक उपचार के बाद हिण्डौन से जयपुर रेफर किया गया।



निर्माण तो दूर, मरम्मत तक नहीं-

स्टेट हाईवे संख्या 22 (महवा-हिण्डौन-करौली) पर गढ़ी बांधवा गांव में नृसिंह भगवान के मंदिर के पास वर्षों पुरानी पुलिया क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा ही कराया गया था, लेकिन आरएसआरडीसी बीते 12 वर्षों से इस मार्ग पर टोल वसूली कर रही है, लेकिन पुलिया का नव निर्माण तो दूर सड़क की मरम्मत और रेलिंग तक नहीं लगाई जा रही। मंदिर के कारण यहां दर्शनार्थियों की भीड़ भी रहती है, जिससे हर दिन दुर्घटनाएं घटित होती है। यहां हुए कई हादसों में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

