केस ऑफिसर स्कीम में होगी चार वर्षीय बालिका से हैवानियत की जांच, दरिंदे को जल्द मिलेगी सजा

Case officer scheme will investigate cruelty against a four-year-old girl, the predator will be punished soon

-एसआईटी ने आरोपी को करौली पोक्सो कोर्ट में किया पेश, एक दिन का लिया रिमांड

करौली Published: May 31, 2022 10:11:41 am

हिण्डौनसिटी. नई मंडी थाना इलाके में चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले की जांच केस ऑफिसर स्कीम के अन्र्तगत होगी। जिला पुलिस ने बर्बरता के इस मामले को स्कीम में चिन्हित कर लिया है। मामले की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) जल्द से जल्द चालान पेश कर आरोपी को कठोर सजा दिलाएगी।

हिण्डौनसिटी. चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोपी अजित जोगी उर्फ लांगुरिया।

एसआईटी द्वारा सोमवार को करौली की पोक्सो कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया। जहां से उसे एक दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर एसआईटी ने कईं ठोस सबूत जुटाए हैं।

एसआईटी के प्रभारी एवं महिला विशेष अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रभारी किशोर कुमार बुटोलिया ने बताया कि आरोपी क्यारदा खुर्द गांव की ढाणी बरेंडी का पुरा निवासी अजीत जोगी उर्फ लांगुरिया को पोक्सो कोर्ट ने एक दिन के रिमांड के लिए सौंपा है। उससे पूछताछ के बाद आरओबी के समीप स्थित पत्थर के फड़ में घटना स्थल के अलावा चौपड़ सर्किल के पास से कई साक्ष्य जुटाए हैं। जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पत्थर के फड़ से दुष्कर्म के दौरान पीडिता का स्रावित रक्त(ब्लड) व एवं आरोपी के बालों के अलावा चौपड़ के पास से आरोपी का अंडरगारमेंट व अन्य साक्ष्य भी संकलित किए हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी कि खिलाफ विधवा वृद्धा से दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट के दो मामले पहले से दर्ज हैं। इनपुट मिले तो दबोचा गया दरिंदा-

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया ने नई मण्डी थानाधिकारी गिर्राज प्रसाद के नेतृत्व में एसआई कैलाशचन्द व कांस्टेबल जोगेन्द्रसिंह को संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ हेतु नियुक्त किया। वहीं कोतवाली थानाप्रभारी वीरसिंह को घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरोंं की फुटेज व अन्य संदिग्ध स्थलों की जानकारी के लिए लगाया। डीएसटी प्रभारी यदुवीर सिंह को शहर में रहने वाले संदिग्ध आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बारे में आसूचना व जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा। जबकि डीएसपी किशोरी लाल, सदर थाना प्रभारी कृपालसिंह व बालघाट एसएचओ अबजीत कुमार को संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के लिए नियुक्त किया। पुलिस अधीक्षक स्वयं कार्यवाही की मिनट ट ू मिनट की अपडेट लेते रहे। सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आरोपी अजीतसिंह योगी उर्फ लांगुरिया की पहचान हुई। आरोपी के बारे में आसूचना संकलित घटना के पटाक्षेप करने में कांस्टेबल जोगेन्द्रसिंह एवं राहुल कुमार की अहम भूमिका रही है। क्या है केस ऑफिसर स्कीम-

चार साल की मासूम से दरिंदगी का यह मामला केस ऑफिसर स्कीम के तहत जांचा जाएगा। केस ऑफिसर स्कीम के तहत उन प्रकरणों का चयन किया जाता है जो गंभीर प्रकृति के हों, जघन्य अपराध हों। इसमें एक केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देश पर प्रकरण को सफल बनाना यानी आरोपी को कड़ी सजा दिलवाना होता है। केस ऑफिसर का दायित्व गवाहों को ब्रीफ कर पक्षद्रोही होने से बचाना भी होता है। जल्द चालान पेश कर अन्य सभी काम शीघ्र-अतिशीघ्र कर आरोपियों को सजा दिलाना ही इसका मुख्य ध्येय है। पढ़ना जारी रखे

