वृद्धाश्रम में तीन की आंखों में मिला मोतियाबिंद

Cataract found in eyes of three in old age home. Eye disease screening camp organized on the initiative of PATRIKA in old age home. Now free operation will be done in government hospital

- अब राजकीय चिकित्सालय में होगा ऑपरेशन -वृद्धाश्रम में पत्रिका की पहल पर लगा नेत्र रोग जांच शिविर