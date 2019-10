विभाग को अंधेरे में रख काम करते रहे सीडीपीओ

CDPO kept working keeping the department in the dark.Deputy Director relieved after financial problem surfaced

वित्तीय गड़बड़ी सामने आने पर उपनिदेशक ने किया कार्यमुक्त

महिला एवं बाल विकास विभाग