शांति और सद्भाव से मनाएं परशुराम जयंती व ईद का त्यौहार

-आखातीज पर बाल विवाहों को रोकने में करें मदद

-शांति समिति की बैठक में सदस्यों से बोले पुलिस-प्रशासन के अफसर

करौली Published: April 26, 2022 11:53:45 pm

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुयालय पर पंचायत समिति सभागार में मंगलवार शाम शांति समिति की बैठक हुई। जिसमें परशुराम जयंति और ईद का त्यौहार शांति एवं सद्भाव से मनाने तथा आखातीज पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम में पुलिस-प्रशासन की मदद करने पर जोर दिया गया।

बैठक में एसडीएम अनूप सिंह ने कहा कि हिण्डौन समेत जिलेभर में धारा 144 लगी हुई है। इसलिए परशुराम जयंती एवं ईद का त्यौहार घरों में रहकर ही मनाएं। उन्होंने कहा कि आखातीज के अबूझ सावे पर बाल विवाहों के आयोजनों को रोकने में शांति समिति सदस्य प्रशासन और पुलिस की मदद करें। जिससे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित कराई जा सके।

कोतवाली थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की बात कही। नई मंडी थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने कहा कि बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सीएलजी सदस्यों को छंटनी कर शांति समिति से बाहर किया जाएगा। सक्रिय और प्रतिष्ठित लोगों को इसमें जगह दी जाएगी। उन्होंने निषेधाज्ञा की पालना कराने की बात कही। महिलाओं की रही बड़ी भागीदारी-

पहली बार बड़ी संया में महिलाएं सीएलजी की बैठक में शामिल हुईं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक रहने, भीड़भाड वाले स्थान, कार्य स्थलों पर होने वाले अत्याचार, घरेलू हिंसा के खिलाफ मुखर होकर आवागज उठाने की बात कही। इस दौरान पूर्व उपसभापति नफीस अहमद, अपनाघर आश्रम अध्यक्ष राकेश गोयल, मुरारी सिंघल, रिन्की गुबर, पार्षद भूपेन्द्र शर्मा, भरतलाल बाबा, लज्जारानी अग्रवाल, पुष्पा धाकड़, गीता रानी, राधा डागुर, पार्षद इमरान सैफी, सलीम कुरेशी आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

