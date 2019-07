केंद्रीय दल ने गांवों में पहुंच देखे जल संरक्षण के उपाय

Central team measures access to water, measures for water conservation. People's Generation Movement for Jal Shakti Abhiyan..Meeting with public representatives.

जल शक्ति अभियान को बनाएं जन आंदोलन. बैठक कर जनप्रतिनिधियों से की चर्चा