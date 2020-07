उपज खरीद की मंडी में मिलेगा फसल का प्रमाणित बीज

Certified seed of the crop will be found in the market for purchasing produce -हिण्डौन समेत 97 मंडियों में जल्द खुलेंगे आउटलेट्स-कृषि विपणन विभाग व बीज निगम ने शुरु की आवंटन कवायद