शहरी क्रेडिट योजना के आवेदक को सभापति ने सौपी ई-रिक्शा की चाबी

Chairman handed over the key of e-rickshaw to the applicant of Urban Credit Scheme





स्वरोजगार के लिए 57 आवेदकों को किया ऋण स्वीकृत

प्रशासन शहरों के संग अभियान