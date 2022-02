चम्बल के पानी की मांग को मिला बल, बजट स्वीकृति के लिए सीएम को सौपी डीपीआर

Chambal's demand for water got strength, DPR submitted to CM for budget approval

दो मंत्रियों व चार विधायकों ने जयपुर में मुख्यमंत्री से की मुलाकात

करौली Published: February 16, 2022 11:35:56 pm

हिण्डौनसिटी. चम्बल का पानी भद्रावती नदी के जरिए पांचना व जगर बांध में लाने के प्रयासों को पूर्वी राजस्थान के दो मंत्रियों सहित आधा दर्जन विधायकों द्वारा इस मांग को उठाने से सम्बल मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में मुलाकात की है।

करौली, सवाईमाधोपुर व भरतपुर जिले के दो मंत्रियों सहित छह विधायकों ने मंगलवार शाम सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग से अवगत कराया। साथ ही गांव दानालपुर निवासी ताराचंद मीणा द्वारा तैयार कराई वृहद प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) सौंप राज्य बजट में चम्बल-भद्रावती-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति का आग्रह किया।

देर शाम दो मर्तबा हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बजट से पूर्व क्षेत्र के विकास के बिन्दुओं को लेकर चल रहे मुलाकातों के दौर के बीच मंगलवार देर शाम करौली विधायक व डांग क्षेत्र विकास मंडल अध्यक्ष लाखनसिंह कटकड़, गंगापुरसिटी विधायक व सीएम सलाहकार रामकेश मीणा, हिण्डौन विधायक भरोसीलाल जाटव, टोडाभीम पीआर मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले।

इस दौरान विधायकों के साथ भरतपुर जिले से केबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव व राज्यमंत्री के सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायकों ने सामूहिक रूप से चम्बल का पानी लिफ्ट कर करौली की भद्रावती में डाल पाचना बांध को लबालब करते हुए 288 किलोमीटर लम्बी गंभीर नदी में जल प्रवाहित करने की योजना की बजट में स्वीकृति देने का मांग पत्र सौंपा।



इस दौरान उन्होंने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के वरिष्ठ मण्डल अधिकारी ताराचंद मीणा द्वारा तैयार कराई एक वर्ष में बनकर तैयार हो पाने वाली महज 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना की 200 पेज की डीपीआर भी सौंपी। सभी छह विधायकों ने भद्रावती नदी, पांचना बांध और जगर बांध से करौली, नहरों से गंगापुरसिटी, टोडाभीम तथा गंभीर नदी से भरतपुर जिले को पेयजल से लाभांवित करने की उम्मीद जगाने वाली परियोजना को बजट स्वीकृति की घोषणा शामिल करने के मुख्यमंत्री से आग्रह किया।



क्या है परियोजना

वरिष्ठ मण्डल अधिकारी ताराचंद मीणा बताया कि वर्षों से जल संसाधन विभाग एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कैग प्रतिनिधि के तौर अंकेक्षण में उन्होंने सभी छह चम्बल लिफ्ट परियोजनाओं के आक्षेपों का अध्ययन किया। साथ ही विशेषज्ञों से परामर्श ले पूर्ववर्ती आक्षेपों से बचाते हुए एक नई डीपीआर तैयार कर दी। डीपीआर के मुताबिक घडियाल अभयारण दूर अधिगृहित क्षेत्र में सवाईमाधोपुर नादौती चम्बल लिफ्ट परियोजना के साथ ही इस परियोजना की लिफ्ट सिस्टम लगाया जाएगा। जहां से पानी नीदड़ बांध होते हुए पांचना से 18 किलोमीटर दूर भद्रावती नदी में डाला जाएगा। पांचना बांध से गुड़ला लिफ्ट परियोजना से आगिर्री बांध व हिण्डौन के जगर बांध पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही पांचना बांध से नहरों से गंगापुरसिटी, टोडाभीम क्षेत्र व गंभीर नदी के जरिए 288 किलोमीटर तक जल प्रवाह किए जाने की परियोजना तैयार की है। इससे नदी के दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर क्षेत्र के गांव सिंचित हो सकेंंगे। यह ईआरसीपी परियोजना सिंचित क्षेत्र का 18 प्रतिशत है। परियोजना पर ईआरसीपी से 40 प्रतिशत खर्च भी कम आएगा।

चार माह लिफ्ट होगा ओवर फ्लो पानी- विधायकों ने डीपीआर में अंकित सर्वे से मुख्यमंत्री को अवगत कराया बारिश में चम्बल में बहते ओवर फ्लो पानी के चार माह लिफ्ट करने से करौली, सवाईमाधोपुर व भरतपुर जिले का क्षेत्र सरसब्ज हो सकेेग। बारिश के चार माह में 56 हजार मिलीयन घन मीटर पानी बह जाता है। इस पानी से 52.5 मिलियन घन मीटर क्षमता के पांचना बांध को 1100 बार भरा जा सकता है। इस अवधि में पानी लिफ्ट करने से धौलपुर के घडियाल व उत्तरप्रदेश के डाल्फिन अभयारण्य पर भी प्रभाव नहीं पडेगा।



रंग लाने लगे प्रयास केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में लंबित चम्बल लिफ्ट परियोजनाओं का अध्ययन कर 15 माह की मेहनत से नई डीपीआर तैयार कराई। साथ ही क्षेत्र के विधायकों से मीटिंग कर डीपीआर के बारे बताया। अब दो मंत्रियों व चार विधायकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बजट में स्वीकृति का पत्र सौपा है। अब प्रयासों के रंग लाने की उम्मीद बंधी है।

-ताराचंद मीणा, निवासी गंभीर तटवर्ती गांव दानालपुर वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी, भारतीय ऑडिट एवं लेखा विभाग, जयपुर।

इनका कहना है

चम्बल लिफ्ट परियोजना की नई डीपीआर के संबंध में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से दो मंत्री व करौली जिले के तीन विधायकों के साथ मुलाकात की। परियोजना को बजट में स्वीकृति देने का आग्रह किया है। इसके लिए जाति व क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर एक साथ प्रयास करने चाहिए। पानी सब की जरुरत है।

-रामकेश मीणा,विधायक, गंगापुरसिटी।

