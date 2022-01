महिला को झांसा दे बदल लिया एटीएम कार्ड, फिर खाते से निकाले एक लाख 10 हजार रुपए

-महू कस्बे की घटना, नई मंडी थाना पुलिस कर रही जांच

करौली Published: January 12, 2022 11:54:13 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के महू कस्बा स्थित बैंक ऑफ बडौदा के एटीएम बूथ पर बुधवार शाम को पैसे निकालने गई एक महिला से एटीएम कार्ड बदल कर दो युवकों ने 1 लाख 10 रुपए निकाल लिए। मोबाइल पर रुपए निकासी के मैसेज प्राप्त होने पर माजरा समझ में आया, तो पीडि़ता नई मण्डी थाने पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार महू खास निवासी नेमसिंह जाट गुजरात में एक निजी कंपनी में सर्विस करता है। उसने स्वयं का एटीएम कार्ड पत्नी गुड्डी देवी को दे रखा है। बुधवार शाम को करीब पांच बजे गुड्डी देवी महू कस्बा स्थित बीओबी बैंक के एटीएम बूथ पर पैसे निकालने पहुंची।

जहां पहले से मौजूद दो युवकों महिला से धक्का-मुक्की की। इस दौरान उसका एटीएम कार्ड गिर गया। युवकों ने इसका फायदा उठाकर महिला के एटीएम कार्ड को स्वयं के बोगस एटीएम कार्ड से बदल लिया। ठग युवकों द्वारा दिए गए एटीएम कार्ड से महिला के रुपए नहीं निकले, तो वह घर चली गई।

इसके बाद शातिर ठगों ने महिला के कार्ड का उपयोग कर छह बार में कुल 1 लाख 10 हजार रुपए निकाल लिए। जानकारी के अनुसार ठगों ने पहली बार 50 हजार, दूसरी बार 25 हजार और इसके बाद चार बार 10-10 हजार रुपए एटीएम से निकाले।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एटीएम बूथों के बाहर बदमाशों की तलाश की। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीडिता का आरोप है कि जिस एटीएम बूथ उसके साथ वारदात हुई वहां गार्ड भी तैनात नहीं था।



बालाजी मंदिर पर हुआ पौषबड़ा आयोजन, लोगों ने पाई प्रसादी हिण्डौनसिटी. शहर से लेकर गावों तक इन दिनों पौषबड़ा प्रसादी कार्यक्रमों की धूम है। सर्दी परवान चढने के साथ ही मंदिरों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर पौषबडा प्रसादी वितरण किया जा रहा है। बुधवार को महवा रोड़ पर क्यारदा कलां गांव स्थित बालाजी मंदिर पर पौषबडा प्रसादी वितरण हुआ। जिसमें सैंकडो लोगों ने प्रसादी ग्रहण की।



आयोजन समिति के सतीश जाट, मोहनसिंह व गोविन्द आदि ने बताया कि मंदिर परिसर में आयोजित पौषबडा कार्यक्रम में दाल के बड़े और पुए की प्रसादी तैयार की गई। मंदिर के पुजारी चन्दा ने बालाजी को भोग लगाकर आरती की। इसके बाद लोगों को प्रसादी का वितरण किया गया।

