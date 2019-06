बैंक से कैश पार करने काउंटर में घुसा बालक, कर्मचारियों ने पकड़ पुलिस को सौंपा

Child theft the cash from the bank, the bank officer handed over the police. Inquiries by Kotwali and bayana police

कोतवाली व बयाना पुलिस कर रही पूछताछ