मौसम के बदले मिजाज से बच्चे हो रहे बीमार

Children are getting sick due to the change of weather

आडटडोर में रोगियों की कतार, ओवरलोड हो रहे वार्ड

हिण्डौनसिटी. मौसम का बदला मिजाज छोटे बच्चों पर भारी पड़ रहा है। दिन में गर्मी रात में सर्दी होने से बच्चे मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इससे चिकित्सालय में बाल रोगियों की आवक में इजाफा हुआ है। आउटडोर में शिशुरोग विशेषज्ञों के कक्षों के बाहर बच्चों को गोद में लिए परिजनों की कतार रहने लगी है।

गत दिनों बारिश के बाद में हल्की सर्दी ने दस्तक दे दी। इससे दिन में तेज धूप से गर्मी और रात व सुबह-शाम के तापमान में गिरावट से बच्चे खांसी, जुुकाम व बुखार से पीडित हो रहे हैं। इससे राजकीय चिकित्सालय में रोगियों की आवक में दुगनी हो गई है। आउटडोर में आने वाले रोगियों में सर्वाधिक संख्या छोटे बच्चों की है। ऐसे में मातृ-शिशु इकाई स्थित शिशु वार्ड क्षमता से अधिक रोगियों की भर्ती होने से ओवर लोड हो गया है। ऐसे में शिशु वार्ड में एक पलंग पर दो से चार रोगी कर उपचार करना पड़ रहा है।

एक सप्ताह में दुगना हुआ आंकड़ा-

शिशु वार्ड में एक सप्ताह में भर्ती रोगियों संख्या बढ़कर दुगनी हो गई। 21 पलंग क्षमता के वार्ड में प्रतिदिन 150-200 रोगी भर्ती हो रहे हैं। चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार 14 अक्टूबर को वार्ड में 75 रोगी भर्ती हुए थे। सर्दी की दस्तक के साथ रोगियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। दिनों दिन बढ़ती रोगियों की संख्या 18 अक्टूबर को 192 में पहुंच गई। वहीं बुधवार सुबह की पारी में 86 बच्चों को मौसमी बीमारियों के चलते भर्ती कराया गया। बदलते मौसम में बरतें सावधानी-

राजकीय चिकित्सालय के शिशु रोग यूनिट के प्रभारी डॉ. रामअवतार बंसल ने बदलते मौसम में सावधानी बरतनेे की सलाह दी है। उन्होंने रात व सुबह-शाम हल्की सर्दी से बचने के लिए बच्चों को मोटे कपड़े पहनाएं। साथ ही शीतलपेय, ठण्डे भोजन आदि से परहेज करने को कहा है। बुजुर्ग भी आ रहे चपेट में-

बदलते मौसम में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी मौमसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। फिजीशियन डॉ. अंकुश अग्रवाल ने बताया कि हल्की सर्दी में बुजुर्ग श्वांस संबंधी बीमारी से पीडित होने लगे हैं। मेडिकल वार्ड में भी भर्ती रोगियों संख्या दुगनी हो गई है।

शिशु वार्ड

दिनांक भर्ती

14 अक्टूबर 75

15 अक्टूबर 160

16 अक्टूबर 156

17 अक्टूबर 186

18 अक्टूबर 192

19 अक्टूबर 86 (दोपहर ) फैक्ट फाइलशिशु वार्डदिनांक भर्ती14 अक्टूबर 7515 अक्टूबर 16016 अक्टूबर 15617 अक्टूबर 18618 अक्टूबर 19219 अक्टूबर 86 (दोपहर )