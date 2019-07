सर्किलों से सवरेगा शहर, स्टेशन रोड पर अहिंसा व बयाना मार्ग पर अम्बेडक़र सर्किल का लोकार्पण

सर्किलों से सवरेगा शहर, स्टेशन रोड पर अहिंसा व बयाना मार्ग पर अम्बेडक़र सर्किल का लोकार्पण

circles will start from the city, on the station road, on the non-violence and earnest way, Ambedkar Circle will be released.Construction of four staveway circles on the intersections of other major roads.MLA Bharosilal Jatav and Chairman Arvind Jain inaugurated.



चार अन्य प्रमुख मार्गों के चौराहों पर स्टेच्यू सर्किलों का होगा निर्माण -विधायक भरोसीलाल जाटव व सभापति अरविंद जैन ने किया लोकार्पण