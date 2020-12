कर्ज में डूबी थी नगर परिषद, आय बढ़ा कर कराए विकास कार्य

City council was in debt, development work should be done by increasing income-शहर को दी विवेकानंद पार्क की सौगात-कार्यकाल में नगर परिषद का मिला दर्जा-पत्रिका अतीत के आइने से