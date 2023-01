चार दिन से हड़ताल पर सफाईकर्मी, शहर में लगे कचरे के ढेर

करौलीPublished: Jan 01, 2023 10:41:49 pm Submitted by: Anil dattatrey

Cleaners on strike for four days, piles of garbage in the city

बाजार में गंदगी से राहगीर और दुकानदार परेशान

चार दिन से हड़ताल पर सफाईकर्मी, शहर में लगे कचरे के ढेर

हिण्डौनसिटी. नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने से शहर में नव वर्ष पर गंदगी का आलम है। बाजार में कीचड़ से अटी नालियों का गंदा पानी सड़क भरने से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया। वहीं सफाई व्यवस्था ठप होने से बाजार सहित गली-मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुुए हैं।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर नगर परिषद के नियमित व ठेका सफाईकर्मचारियों के 29 दिसम्बर से हडताल पर चले जाने से शहर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। चार दिन से कलेक्शन प्वाइंटों से कचरे का उठाव नहीं होने से रास्तों व चौराहों पर कचरे के ढेर लग गए। ढेरों पर सूअरों व आवारा जानवरों के मुंह मारने से कचरा रास्तों में बिखर गया है। इससे लोगों को कचरे के बीच से नाक पर रुमाल रख कर निकला पड़ रहा है। स्थिति यह कि शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाला डेम्परोड चौराहा कचरागाह बना हुआ हैं। चाट औ फल विके्रताओं को रोजी के लिए कचरे के बीच ठेला लगाने पड़ रहें हैं। यहीं हालत ब्राह्मण धर्मशाला के सामने बनी हैं। यहां कचरे के ढेर पर मृत जानवर पड़े होने से माहौल दुर्गन्धमय हो गया है। कमोबेश यहीं स्थित शहर की पुरानी आबादी क्षेत्र के शाहगंज, गुदड़ी बाजार, गोपाल गंज आदि की है। जहां रास्ते में कचरे के ढेर लगे हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार को नगर परिषद कार्यालय में सभापति ब्रजेश कुमार जाटव ने सफाईकर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर समझाइश के प्रयास किए। सफाई कर्मचारियों के सभी मांगों के अड़े रहे सहमति नहीं बन सकी।