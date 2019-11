प्लेटफार्म पर कोच गाइडेंस बताएगा यहां ठहरेगी आपकी बोगी

Coach Guidance will tell your bogie here on the platform. Passengers will not have to run in search of bogey . Coach Guidance will be installed on Hindouncity railway station platforms.

यात्रियों को बोगी की तलाश में नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़. हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर लगेंगे कोच गाइडेंस