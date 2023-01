रोजगार गारंटी योजना पर सर्दी का सितम,कार्यस्थलों पर घटी श्रमिकों की संख्या

करौली Jan 09, 2023

Cold weather on employment guarantee scheme, number of workers reduced at workplaces

घने कोहरा व शीत लहर असर

हिण्डौनसिटी. क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठण्ड का इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर भी असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे और शीत लहर के चलते कार्यस्थलों पर नियोजित में से 50 फीसदी श्रमिक पहुंच रहे हैं। श्रमिकों की कम आवक से निर्धारित में से आधे से अधिक स्थानों पर कार्यों का संचालन नहीं हो पा रहा है।

तापमान के आमतौर पर 4 डिग्री सैल्सियस से नीचे रहनेे और शीत लहर चलने लोग प्राय: घरों से कम निकल रहे हैं। वहीं दोपहर तक घना कोहरा छाए रहने से धूप के अभाव में दैनिक चर्चा प्रभावित होने से काम मांगने के बावजूद लोग कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि योजना में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य का समय निर्धारित है। दिसम्बर माह के दूसरे पखवाडे से सर्दी के जोर पकडऩे से कार्यस्थलों पर श्रमिकों कीे संख्या घट का आधी रह गई। योजना के आठवे पखबाड़े में 16 से 31 दिसम्बर तक 9 स्थानों पर चले कार्यों पर 1500 में से श्रमिकों की औसत उपस्थिति 565 रही। वहीं नए साल में एक जनवरी से शुरू हुए 9 वे पखवाडे में 20 कार्यों के लिए 155 मस्टररोलों पर 1542 श्रमिक नियोजित किए गए। पखवाडे की आधी अवधि पूरी होने श्रमिकों की संख्या 700 को पार नहीं कर पा रही हैं। स्थिति यह है योजना में निर्धारित किए 20 में से 9 स्थानों पर कार्य संचालित हो पा रहे हंै।