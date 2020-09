कर्नल बैंसला ने अब दिल्ली को दी ये चेतावनी

Colonel Bainsla has now given this warning to Delhi.Put MBC reservation in ninth schedule, otherwise Gurjars will travel to Delhi . 15 days ultimatum to the state government and 30 days to the central government.Colonel Kirori Singh Bainsla said in the meeting of Gurjar Reservation Conflict Committee.

नवीं अनुसूची में डालें एमबीसी आरक्षण, नहीं तो गुर्जरों का होगा दिल्ली कूच- राज्य सरकार को 15 व केन्द्र सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम-गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में बोले कर्नल किरोड़ीसिंह