समस्याओं से त्रस्त है आमजन, समाधान करो सरकार

Common people are troubled by problems, government should solve them

-भाजपाइयों ने किया तहसील पर प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन