सड़क पर लोगों की जान के साथ समझौता: बाइपास के ब्लैक स्पॉट मिटाने में लीपापोती, निर्धारित से 20 फीसदी कम रेट के किए टेंडर

परिवहन विभाग से मिला 69 लाख का बजट, पीडब्ल्यूडी खर्च करेगा सिर्फ 45 लाख!

झारेडा रोड़ और बरगमां रोड़ चौराहों पर अब तक हुए हादसों में हो चुकी 34 जनों की मौत

करौली Updated: February 14, 2022 11:59:48 am

हिण्डौनसिटी. शहर के बाइपास की सड़क पर होने वाले हादसों में लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 69 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बिलो रेट (कम दर) में टेंडर कर सरकारी मंशा की हवा निकाल दी है।

पीडब्ल्यूडी द्वारा बाइपास के झारेड़ा रोड़ व बरगमां रोड चौराहों के चौडाई करण के लिए लगभग 45 लाख रुपए की दो अलग-अलग निविदाएं जारी की गईं हैं। जिसके बाद अब संवेदक भी काम में लीपापोती करने में जुट गया है। दरअसल महवा-करौली बाइपास पर झारेड़ा रोड़ व बरगमां रोड़ चौराहों को सड़क सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग ने ब्लैक स्पॉट के रुप में चिन्हित कर रखा है।

दोनों ब्लैक स्पॉटों पर हुई दर्जनों दुर्घटनाओं में करीब 34 लोगों की जान जा चुकी है। बाइपास के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य पूरा होने के बाद हादसों में बढ़ोतरी होनी तय है। इसलिए दोनो चौराहों पर सड़क सुरक्षा के तहत जंक्शन सुधार कर ब्लैक स्पॉट मिटाने के लिए परिवहन विभाग ने 69 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इससे बाइपास पर झारेड़ा रोड़ व बरगमां रोड़ चौराहों का चौडाईकरण, सड़कों का डामरीकरण और दुरुस्तीकरण, सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाना है।

इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर कार्य कराने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन विभागीय अभियंताओं द्वारा संवेदकों से सांठगांठ कर दुर्घटनाओं की रोकथाम के बजाए हादसों को दावत देने की तैयारी की जा रही है।

20 प्रतिशत कम रेट के टेंडर- विभागीय सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग ने हिण्डौन बाइपास पर बरगमां रोड़ चौराहे के दुरुस्तीकरण के लिए 36 लाख व झारेड़ा रोड चौराहे के चौडाईकरण के लिए 33 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया था।इसके विपरीत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा झारेडा रोड के लिए 28 लाख 72 हजार रुपए एवं बरगमां रोड़ के लिए 30 लाख 61 हजार रुपए के अलग-अलग टेंडर आमंत्रित किए गए। ऐसे में संवेदक ने निर्धारित से 20.11 प्रतिशत बिलो रेट (कम दर) पर दोनों जंक्शनों को सुधारने का टेंडर लिया है।ऐसे में गुणवत्ताहीन कार्य और मापदंडों की अनदेखी से इनकार कतई नहीं किया जा सकता।

सड़क सुरक्षा के लिए होना था यह काम- सूत्रों की मानें तो परिवहन विभाग से मिले 69 लाख रुपए के बजट से दुर्घटना संभावित दोनों चौराहों पर जंक्शन सुधार होना था। बाइपास के लिए सरकार ने खातेदारों से 45 मीटर चौडाई में जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा राशि प्रदान की थी। ऐसे में मेजर डिस्ट्रिक रोड के रुप में चिन्हित झारेडा रोड़ व बरगमां रोड पर बाइपास के सेंटर से दोनो तरफ साढ़े 22 मीटर यानि करीब 75 फीट की सड़क सीमा में सुरक्षा दीवार व समतलीकरण किया जाना था।

इसके अलावा सड़क सीमा में गौलाकार में चौडाईकरण कर सड़क के ब्लैक स्पॉट मिटाने थे। इसके अलावा स्टॉप लाइन, जेब्रा लाइन, ऐज लाइन, सेंटर लाइन व साइन बोर्ड लगाने थे। लेकिन तकनीकी सूत्रों के अनुसार सुरक्षा दीवारों की लंबाई घटा दी गई है। इसके निर्माण में क्रेसर डस्ट के बजाए लाल बजरी का उपयोग किया जा रहा है।

सिटीजन इन्फार्मेशन बोर्ड भी नहीं लगाया- सूत्रों के अनुसार किसी भी सरकारी निर्माण कार्य के आरंभ करने से पहले मौके पर सिटीजन इन्फार्मेशन बोर्ड लगाना अनिवार्य है। सूचना पट्ट पर कार्यकारी एजेंसी व संवेदक का नाम, कार्य का प्रकार, कार्य की लागत, कार्य आरंभ व समाप्त करने की तिथि के अलावा कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी अंकित करना अनिवार्य है। लेकिन पीडब्ल्यूडी की ओर से बरगमां रोड व झारेडा रोड़ चौराहे पर सूचना का इस प्रकार का बोर्ड नहीं लगाया गया है।

इनका कहना है बाइपास पर झारेडा रोड़ एवं बरगमां रोड चौराहे पर जंक्शन सुधार व ब्लैक स्पॉट मिटाने के लिए कार्य कराया जा रहा हैं। मापदंडो का पूरा ख्याल रखा है। अभी सुरक्षा दीवारों के निर्माण कराया जा रहा है।

शिवकेश मीणा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, हिण्डौनसिटी।

