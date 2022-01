शीत लहर से बढ़़ी चिंता, सरसों में नुकसान की आशंका

Concern increased due to cold wave, fear of loss in mustard

किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी

करौली Published: January 19, 2022 11:25:34 pm

श्रीमहावीरजी.

खरीफ की फसल में नुकसान झेल चुके किसान की पेशानी पर पर रबी की फसल को लेकर चिंता की लकीरें उभरने लगी है। गत दिनों से चल रही कड़ाके की ठण्ड और शीतलहर से सरसों की फसल में नुकसान की आशंका सताने लगी है। वहीं सरसों में सर्दी का असर नजर आने लगा है।

शीत लहर से बढ़़ी चिंता, सरसों में नुकसान की आशंका



सुबह का पारा 4-5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने से हाडकंपाती सर्दी में किसान अलाव के सहारे खेतों में फसल की चौकसी कर रह हैं। किसानों का कहना है कि पहले पाले से टमाटर, बैगन सहित अन्य सब्जियों की फसल खराब हो चुकी है। अब सर्दी को प्रकोप सरसों के फसल पर भारी पडऩे लगा है।



अकबरपुर निवासी गजराज सिंह ने बताया कि कस्बे सहित क्षेत्र में 2 दिन से पड रही कड़ाके की सर्दी व पाले की मार से सरसों चना सहित सभी फसलो में नुकसान हुआ हैं। सरसों की फसल में सर्वाधिक नुकसान होने से किसानों के चेहरों पर निराशा झलकने लगी है।

सिंचाई के लिए पानी के अभाव के चलते क्षेत्र के ज्यादार किसानों ने अब की बार सरसों की फसल बोयी है। किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद की थी, लेकिन विगत दिनों से चल रही शीतलहर सेे उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किसान देवेंद सैनी ने बताया कि महंगे भावों से बीज खरीद कर टमाटर, गोभी ,मटर व अन्य सब्जियों में बुवाई की थी, लेकिन सर्दी व पाले से फसल पूरी तरह खराब हो गई। गौरतलब है कि खरीफ के सीजन में फड़का के प्रकोप से बाजरा व ज्वार की फसल में भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में किसानों को रबी की फसल से आस बंधी थी।



सरकार से मुआवजे की मांग

शीतलहर से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सर्दी के जोर पकडऩे से सरसों व चना की फसल में नुकसान बढ़ रहा है। सर्दी की वजह से सरसों के दाने फूल नहीं पा रहे हैं। यदि शीत लहर से राहत नहीं मिली तो सरसों की फलियों में दाने पिचक जाएंगे।



फैक्ट फाइल जिले में रबी की फसल की बुवाई

फसल - बुवाई (हेक्टेयर)

सरसों - 94250 हेक्टेयर

गेहूं - 74900हेक्टेयर

चना - 8800हेक्टेयर

तारामीरा - 575हेक्टेयर

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें