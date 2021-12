कांग्रेस निर्दलीयों के सहारे प्रधान की कुर्सी पर हो सकती है काबिज

Congress can occupy the chair of Pradhan with the help of independents

-भाजपा ने चुनाव से पहले डाले हथियार



श्रीमहावीरजी पंचायत समिति प्रधान चुनाव

करौली Published: December 22, 2021



श्रीमहावीरजी.

पंचायत समिति के गुरुवार को होने वाले चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा के पास एससी महिला उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में प्रधान के चुनाव से पूर्व ही भाजपा ने हथियार डाल दिए हैं।

चुनाव परिणाम में महज दो सीटो पर सिमटी कांग्रस निर्दलीयों के सहारे हारी हुई बाजी जीतने के करीब पहुच सकती है। गौरतलब है कि श्री महावीर जी मे पंचायत समिति प्रधान के लिए संभावित दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। जिसके बाद प्रधान चुनाव में भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। वहीं निर्दलीयों से गठित बैठाकर कांग्रेस बाजी मार सकती हैं। गुरुवार को प्रधान पद से पहले एससी महिला वर्ग से जीत कर आई महिलाओं पर नजर है।

माना जा रहा है कि वार्ड नम्बर एक से निर्दलीय चुनाव जीत कर आई राजेश कुमारी पर कांग्रेस प्रधान के पद के लिए दांव लगा सकती है। कांग्रसे की ओर से वार्ड एक की महिला सदस्य को प्रधान के लिए संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। भाजपा खेमे में बाड़ा बंधी से पूर्व में सेंधमारी होने से मंसूबों पर पानी फिर गया। अब प्रधान पद के चुनाव में मुकाबले की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लोगों में श्रीमहावीरजी में निर्विरोध प्रधान पद चुने जाने के कयास हैं।

फैक्ट फाइल पंचायत समिति श्रीमहावीरजी

कुल वार्ड -17

भाजपा -- 04

कांग्रेस - 02

बसपा- 01

निर्दलीय- 10 भामाशाह ने 271 विद्यार्थियों को वितरित की जर्सियां पटोंदा.

समीप की ग्राम पंचायत दानालपुर के राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को भामाशाहों ने जरुरतमंद छात्र-छात्राओं को जर्सी वितरण किया गया।

प्रधानाध्यापक भीम सिंह मीना ने बताया कि गांव दानालपुर निवासी भामाशाह विमला देवी जांगिड़ ने बल्लभ राम जांगिड़ की पुण्य स्मृति में कक्षा एक से बारहवीं तक के 271 छात्र छात्राओं को 271 जर्सियां प्रदान कीं।। इस दौरान जितेंद्र जांगिड़, जगदीश प्रसाद, हरिचरण शर्मा, बबली देवी, शरद कुमार, सहित भामाशाह के परिजन मौजूद रहे।

