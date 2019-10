एक्सईएन की चुनौती पर टंकी पर चढ़े कांग्रेस उपाध्यक्ष

नादौती. पंचायत समिति सभागार में हुई जनसुनवाई के दौरान गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे में जलदाय विभाग की टंकियों का रखरखाव नहीं होने की शिकायत करने पर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा दी चुनौती स्वीकार करते हुए कांग्रेस के (Congress Vice President climbed the tank on the challenge of XEN) जिला उपाध्यक्ष दीपेन्द्रसिंह राजावत टंकी पर जा चढ़े। जनसुनवाई में विधायक पीआर मीणा भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता राजावत ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि टंकियों की समय पर सफाई नहीं होती है। उनके रखरखाव पर विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।टंकियां कचरे से अटी हुई है। लम्बे समय से सफाई नहीं हुई है।जिस पर जनसुनवाई में मौजूद अधिशासी अभियंता आशाराम मीणा ने कहा कि टंकी की सीढिय़ां टूटने से कर्मचारी टंकी पर नहीं चढ़ पाता है। अधिशासी अभियंता ने कांग्रेस (Congress Vice President climbed the tank on the challenge of XEN) जिला उपाध्यक्ष राजावत से यहां तक कह दिया कि यदि आप टंकी पर चढ़ सके तो हमारा कर्मचारी भी टंकी पर चढ़ जाएगा। इसके बाद दीपेन्द्रसिंह राजावत चुनौती स्वीकारते हुए टंकी पर जा चढ़े।

Congress Vice President climbed the tank on the challenge of XEN