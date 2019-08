जल के लिए नदियों का संरक्षण जरूरी

मासलपुर. तरुण भारत संघ के तत्वाधान में 10 दिवसीय शेरनी नदी घाटी पुनर्जीवन यात्रा का शनिवार को समापन (Conservation of rivers is necessary for water) हुआ।