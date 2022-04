देश की मजबूती का आधार स्तम्भ है संविधान

नांगरियान का पुरा में हुआ बसपा का अंबेडकर जयंति पर समारोह

करौली Published: April 14, 2022 11:41:59 pm

हिण्डौनसिटी. संविधान निर्माता भारतरत्न डॉ.भीमराव अंबेडकर की131वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को समीप के गांव नांगरियानकापुरा में बहुजन समाज पार्टी की ओर से भीम जागरण व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें गायकों ने अपनी रचनाओं और वक्ताओं ने व्यायानों के जरिए देश की तरक्की में संविधान के महत्व को बताया।

बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्जवलन से शुरु हुए कार्यक्रम में मुख्यवक्ता के रुप में संबोधित कर रहे बसपा के जिला प्रभारी दौलत सिंह व अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष शिवसिंह जाटव ने कहा कि अंबेडकर ने देश का संविधान लागू कर दबे, कुचले और आर्थिक रुप से कमजोर, पिछडे वर्ग के लोगों के साथ ही महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया। आर्थिक और सामाजिक आरक्षण की बदौलत ही देश में रहने वाला हर तबके के लोग अब विकास में भागीदार बन रहें हैं। यही नहीं देश की मजबूती का आधार स्तभ भी संविधान है।

जागरण में गायन मंडलियों के कलाकारों ने अंबेडकर के संघर्ष और जीवनी पर आधारित रचनाओं की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। ग्रामीणों की ओर से अतिथिओं का साफा-माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर समानित किया गया। इस दौरान जिला सचिव रिन्कू कुमार खेडीहैवत, विधानसभा अध्यक्ष स्वरुप लाल जाटव, कोषाध्यक्ष देशराज जाटव, सुगर लाल, राधेश्याम, बंटी बीलोनिया, हरीचरण जाटव, मनोज कुमार सैनी, नरेश कुमार आदि मौजूद रहे।



प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से मिला संबल:शाखा प्रबंधक ने 2 लाख रुपए का सौपा चेक



सूरौठ. कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक में गत दिवस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत एक लाभार्थी महिला को दो लाख रुपए का चेक सौपा गया।

शाखा प्रबंधक कृष्ण मोहन गुप्ता ने बताया की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत ग्रामपंचायत खेडी हैवत के गांव अक्खेपुरा निवासी रंजना देवी को दो लाख रूपए की राशि का चेक द्वारा किया गया। रंजना देवी के पति संतराम का निधन गत वर्ष 20 हुआ था। बैंक शाखा से बीमा योजना में पूर्व में भी एक अन्य लाभार्थी आनंद को दो लाख रूपए का चेक प्रदान किया गया था।

