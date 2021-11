लोकतंत्र की आत्मा है संविधान

Constitution is the soul of democracy

एसडीएम ने विद्यार्थियों को दिलाई संविधान की शपथ

निर्मल महाविद्यालय में हुआ उपखण्ड स्तरीय समारोह

करौली Updated: November 26, 2021 11:16:44 pm

