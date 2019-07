ज्योति नगर में नल कनेक्शन से पहले बन रही सडक़ का निर्माण रुकवाया

Construction of road ahead of tap connection in Jyoti Nagar stopped.Colonians display memorandum submitted to SDO.

-कॉलोनीवासियों ने प्रदर्शन कर एसडीओ को सौंपा ज्ञापन