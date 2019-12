मेगा हाइवे की सडक़ का बंद पड़ा निर्माण फिर हुआ शुरू

Construction of the mega highway road closed started again.Water pump cleaned with mud, water spread on the road, people got relief.

Effect of patrika news



-वाटर पंप से साफ कराया सडक़ पर फैला कीचड़-पानी, लोगों को मिली राहत

