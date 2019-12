दो दिन में 525 रोगियों को दिया परामर्श

Consultation given to 525 patients in two days.Arsh and Bhagandar patients to be operated . Deputy Director of Ayurveda Department inspected the camp. Free ayurveda surgical camp

- अर्श व भगंदर रोगियों के होंंगे ऑपरेशन

-आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक किया शिविर का निरीक्षण