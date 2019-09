क्वार्टर फाइनल में अंपायर के निर्णय से उपजा विवाद

Controversy arises due to umpire's decision in quarter finals.Barmer team players protested by demonstrating, complaint to collector .64th state level cricket tournament.

बाड़मेर टीम के खिलाडिय़ों ने किया प्रदर्शन कर जताया विरोध, कलक्टर से शिकायत

64वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता