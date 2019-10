भूमि नाप के बाद सुलटा पुलिस और सैनिक कल्याण अधिकारी के बीच विवाद

करौली. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय व करौली सदर थाने के बीच जमीन के कब्जे को लेकर उपजे विवाद का (Controversy between two government departments in Karauli) निस्तारण बुधवार को जमीन की नाप के बाद हो गया। उल्लेखनीय है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के लिए दो बीघा जमीन का आवंटन हुआ था।