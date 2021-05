कोरोना इफैक्ट: कृषि उपज मंडी में करोड़ों का कारोबार ठप, सरकार को भी राजस्व का नुकसान

Corona Effect: Business worth crores in agricultural produce market stalled, revenue loss to government too

24 दिन से मंडी बंद, 60 करोड़ का कारोबार ठप, 60 लाख का राजस्व घाटा