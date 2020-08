कोरोना संक्रमण: राजस्थान के इस शहर की एक कॉलोनी मेंं एक दिन में दो की मौत,दोनों मृतक थे जीजा-साले

Corona infection: In a colony in this city of Rajasthan, two died in a day, both were dead brother-in-law.सुबह संक्रमण से सेवानिवृत व्याख्याता की मौत,शाम को पूर्व पार्षद बहनोई ने तोड़ा दम, दोनो जयपुर में अलग-अलग अस्पतालों में थे उपचाराधीन