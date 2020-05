कोरोना लॉकडाउन: दुकान-गोदाम सील, तो फिर कहां से हो रही गुटखे की सप्लाई

Corona Lockdown: Shop-Warehouse Seal, Where Then Supply of Gutka

ज्यादा फायदा के लिए तोड़ रहे कानून -कायदा-कमाई के लिए दुकानदार कर रहे गुटखे की कालाबाजारी

- 5 का गुटखा 50 और 100 में बिक रहा 10 रुपए का जर्दा पाउच