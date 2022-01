जिले में कोरोना की दस्तक...अस्पताल में फिर बना आइसोलेशन वार्ड, कलक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा

Corona's knock in the district... Isolation ward rebuilt in the hospital, Collector took stock of preparations



ऑक्सीजन आपूर्ति व कोविड उपचार प्रबंधन ली जानकारी

करौली Updated: January 06, 2022 11:52:57 pm

हिण्डौनसिटी.

जिले के कोरोना संक्रमण की दस्तक के साथ ही चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। करौली में संक्रमित मिलने के दूसरे दिन ही हिण्डौन जिला अस्पताल में फिर से आईसोलेशन वार्ड स्थापित कर तीसरी लहर के मद्देनजर सुविधा और संसाधान व्यवस्थित कर उपचार की तैयारियां पूरी कर ली है। गुरुवार को कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला चिकित्सालय पहुंच कोविड उपचार प्रबंंध का जायजा लिया। साथ ही हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर चिकित्सकों से चर्चा की।

सुबह करीब 11 बजे जिला कलक्टर चिकित्सालय पहुंचे। जहां उन्होंने अस्पताल में स्थापित किए कोविड वार्ड और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होने कोविड संक्रमितों के तय किए आईसोलेशन वार्ड में पीएमओ डॉ. नमोनारायण मीणा व मेडिकल फिजीशियन के साथ निश्चेतना विशेषज्ञों से कोविड उपचार प्रबंधन,पलंगों और ऑक्सीजन आपूर्ति प्वाइंटों की उपलब्धता पर चर्चा की। बाद में उन्होंने मेडिकल वार्ड में सामने स्थापित आईसीयू वार्ड को देखा। साथ ही चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता एवं संचालन स्थिति के बारे में जानकारी ली।

कलक्टर ने चिकित्सकों से आईसीयू में वेंटीलेटर, मल्टी पैरा, इंफ्यूजन पम्प आदि चलवा कर भी देखे। करीब आधा घंटा तक आईसीयू में वार्ड में उपचार व्यवस्थाओं को बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड व अन्य वार्डों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में पूछताछ की। पीएमओ ने बताया अस्पताल में स्थित तीनों ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन हो रहा है। प्लांट पर कार्यरत कार्मिकों को इसके लिए प्रशिक्षित भी कराया गया है। इस दौरान एसडीओ अनूपसिंह बीसीएमओ डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. अंंकुश अग्रवाल, डॉ आशीष शर्मा, डॉ. अजय शर्मा, डॉ. अजय गुप्ता, डॉ. एसपी सोलंकी, डॉ दीपक मीणा सहित अन्य चिकितक मौजूद रहे।

अस्पताल में लगेगी सीटी स्कैन मशीन-

कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जिला चिकित्सालय सीटी स्कैन मशीन लगवाई जाएगी। इससेे संक्रमितों की एचआरसीटी जांच के चिक्तिसालय में सरकारी दर हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने पीएमओ से दूसरी लहर में हुई एचआरसीटी जांच की संख्या के बारे पूछा। कहा कि यहां पर जांच महंगी है।उन्होने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक डॉ. रामनिवास मीणा से सीटी स्कैन मशीन के लिए बात की। पीएमओ ने बताया कि सरकार से मशीन आने पर अस्पताल भवन में दो कक्षों को एक करस्थापित की जाएगी।



ये हैं कोविड उपचार प्रबंधन की तैयारी-

पीएमओ डॉ. नमोनारायण मीणा ने बताया कि 250 पलंग क्षमता के जिला अस्पताल में कोविड संक्रमण के देखते हुए 20 पलंगों को आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है। इसमें सभी पलंगों पर ऑक्सीलन प्वाइंट भी लगवाए हुए हैं। इसके अलावा गंभीर रोगियों के लिए 10 पलंगों को आईसीयू वार्ड है। जिसमें तीन बैड कोविड आईसीयू व 7 बैड मेडिकल आईसीयू के हैं। इसके अलावा चिकित्सालय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के भी उपलब्ध हैं।

