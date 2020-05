अपनों के आगमन से खिलखिलाए आंगन

Courtyards blossomed with the arrival of loved ones

बुजुर्गों के मुरझाए चेहरों पर लौटी मुस्कान- वर्षों बाद लौटे प्रवासी, घरों में लौटी खुशियां