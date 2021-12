आईटीबीपी जवान की अत्यंष्टि में उमड़ी भीड़, गूंजे देशभक्ति के नारे

Crowd gathered at the funeral of ITBP jawan, patriotic slogans echoed

आईटीबीपी के दल ने फायर कर दी अंतिम सलामी

करौली Published: December 14, 2021 10:47:16 pm

महूइब्राहिमपुर. /हिण्डौनसिटी. क्षेत्र के महू दलालपुर निवासी में मंगलवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवान सुरेन्द्रसिंह सोलंकी की देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल के बीच अंत्येष्टि की गई। आईटीबीपी मुख्यालय से आए जवानों के दल ने तीन राउण्ड फायर कर दिवंगत जवान को अंतिम सलामी दी। अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमडी।वहीं जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित किए। बड़े पुत्र यशवेंद्र सोलंकी ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी।

दिवंगत जवान के बडे भाई जगपाल सोलंकी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में अलंगा इलाके में तैनाती के दौरान सोमवार को छोटे भाई आईटीबीपी जवान सुरेंद्रसिंह की मृत्यु हो गई थी। मंगलवार सुबह आईटीबीपी के जवानों के दल के जवान का शव लेकर गांव पहुंचने पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। सुबह करीब 10 बजे देशभक्ति के जयघोषों के साथ दिवंगत जवान के घर के अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान युवा हाथों में तिरंगा ध्वज थामे शामिल हुए। अंत्येष्टि से पूर्व नईदिल्ली से आए भारतीय तिब्बत सेना के जवानों के दल में शामिल हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, राजीव सिंह ,वीरेंद्र सिंह, सुखदेव, कांस्टेबल अनुज, कांस्टेबल दामोदर दानाराम, भगवान सिंह, घनश्याम व महिपाल ने तीन राउण्ड फायर कर अंतिम सलामी दी। सुरेंद्र सिंह की पार्थिव देह लेकर अलंगा से आए केसी पाल ने भी सलामी दी।

इस दौरान हिण्डौन नगर परिषद के सभापति बृजेश जाटव, महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी अनीता जाटव, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, भाजपा नेता धर्मा डागुर, देहात ब्लाक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोलंकी, नई मंडी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद, महू चौकी प्रभारी प्रेम सिंह पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र सिंह वर्ष 2001 में भारत तिब्बत पुलिस में भर्ती हुआ था। इससे पूर्व सुबह क्षेत्र के युवाओं ने तिरंगा झण्डा लेकर बाइक रैली भी निकाली।

