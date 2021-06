ट्रांसफार्मर से निकले हाईवोल्टेज से घरों में दौड़ा करंट, एक युवक की मौत, 10 जने झुलसे

Current ran in the houses due to the high voltage emanating from the transformer, one young man died, 10 people were scorched



-लाखों रुपए के बिजली उपकरण भी फुंके, पोंछडी गांव का मामला