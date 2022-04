विवाह-लग्न लेकर जा रहे दलितों पर हमला कर दबंगों ने की लूटपाट, मारपीट में तीन जने घायल

Dabangs looted by attacking the dalits who were carrying the wedding ceremony, three people injured in the fight

-रेवई गांव का मामला, नई मण्डी थाने में मामला दर्ज

करौली Published: April 18, 2022 11:47:59 pm

हिण्डौनसिटी. विवाह के लिए लग्न पत्रिका लेकर जा रहे रेवई गांव के दलित समाज के लोगों पर रविवार रात वहीं के कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। साथ ही दो सोने की अंगूठी और 12 हजार रुपए भी छीन लिए। लाठियों से किए हमले में तीन जने घायल हो गए। जिनका राजकीय जिला अस्पताल में उपचार कराया गया।

विवाह-लग्न लेकर जा रहे दलितों पर हमला कर दबंगों ने की लूटपाट, मारपीट में तीन जने घायल

घायलों की शिकायत पर नई मण्डी थाना पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार रेवई गांव की ढाणी बिहारी का पुरा निवासी दयाल सिंह जाटव ने प्राथमिकी में बताया कि 17 अप्रेल को रात करीब आठ बजे पडौसी रुपसिंह, बलदेव, योगेन्द्र उदय, सुमन आदि के साथ ट्रेक्टर -ट्रॉली से जौंल गांव के लिए लग्न पत्रिका लेकर जा रहा था।

इस दौरान रास्ते में शराब पी रहे रेवई निवासी मुरारी, पवन, राधेश्याम कल्ला, हरिमोहन, गजेन्द्र, बबलू जाट ने ट्रेक्टर को रुकवा लिया। तथा जाति ***** शब्दों से अपमानित करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जिससें दयाल सिंह, रुपसिंह व बलदेव जाटव घायल हो गए। आरोपी इस दौरान रुपसिंह से सोनू की दो अंगूठी और 12 हजार रुपए लूटकर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कार्रवाई की मांग को लेकर हुई जाटव समाज की बैठक-

इधर घटना के विरोध में स्टेशन रोड़ स्थित जाटव छात्रावास में समाज के युवाओं की बैठक हुई। जिसमें घटना की निंदा करते हुए ठोस कार्रवाई की मांग उठाई गई। बैठक में मौजूद लोगों ने डीएसपी किशोरी लाल से वार्ता कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की बात कही। इस दौरान पार्षद अश्वनी जाटव, पंचायत समिति सदस्य इन्द्रेश पाली, बसपा के जिला सचिव रिन्कू खेडीहैवत, राजाराम करसोलिया आदि मौजूद रहे।

