डेयरी संघ की 50 फीसदी बीएमसी बंद, नहीं मिल रहा पर्याप्त दूध

Dairy union's 50 percent BMC closed, not getting enough milk

23 में से महज 12 बीएससी हैं चालू

सवाई माधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ