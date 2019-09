video-करौली में बौने हो रहे पहाड़, गायब हो रही वन सम्पदा

करौली. जिले की पहाडिय़ों पर अंधाधुंध किएजा रहे (Damage to forest and environmental wealth in Karauli) अवैध खनन से वन सम्पदा चौपट हो रही है और पर्यावरण संकट में है। इससे कृषि की उपजाऊ जमीन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण से सिलिकोसिस जैसी गम्भीर बीमारी की जकडऩ में लोग आ रहे हैं।