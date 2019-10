दशानन का दंभ आज होगा चूर, होगा पुतलों का दहन

Dashanan's arrogance will be broken today, burning effigies. Burning of effigies of Ravana and Meghnad to be done in Jalsen behind Ramlila Maidan.Ram procession will come out in the afternoon.

रामलीला मैदान के पीछे जलसेन में होगा रावण व मेघनाद के पुतलों का दहन. दोपहर में निकलेगी राम बारात