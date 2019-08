इस गांव में पेड़ से लटका मिला शव, फैली सनसनी

करौली जिले के मासलपुर करौली सड़क मार्ग पर मैंगराखुर्द गांव के बस स्टैंड के समीप एक युवक का शव उसी के खेत में नीम के पेड़ से लटका (Dead body found hanging from tree in this village, spread sensation) मिलने पर सनसनी फैल गई ।मृतक मासलपुर थाना क्षेत्र के चिडिय़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच कुंजी लाल माली का पुत्र राजू लाल माली है।