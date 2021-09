घर पहुंचने से पहले राह में आ गई मौत... ट्रेन से प्लेटफार्म पर गिर महिला की मौत

Death came on the way before reaching home... Woman dies after falling from train on platform

जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोटा से हिण्डौन आ रही थी महिला

ट्रेन के ठहराव के दौरान झटका लगने से गिरी प्लेटफार्म पर