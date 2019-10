निर्धनों के बीच मनाया दीपावली का त्योहार, निर्धनों को बांटी मिठाई

करौली. सोश्यल मीडिया के स्मार्ट क्लब करौली की ओर से शनिवार को (Deepawali festival celebrated among the poor, distributed sweets to the poor) निर्धन, असहाय परिवारों के बीच दीपावली का त्योहार मनाया गया।