यहां दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग की पटरी हुई फ्रैक्चर, इस रेलवे स्टेशन पर छह घंटे बंद रहा डाउन ट्रैक

Delhi-Mumbai railway track fractured here, down track stopped at this railway station for six hours. Change of broken track, new track laid 13 meters.Incident near Shrimahavirji Railway Station

- टूटी पटरी को बदल, 13 मीटर बिछाई नई पटरी.- श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन के पास की घटना