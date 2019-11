दिल्ली के स्मॉग ने हिण्डौन में कर दी सांसें भारी

Delhi's smog breathed heavily in Hindaun.Hundreds of kilometers of smog with the wind engulfed the sky of Hindaun.Dysfunctional balance, sore throat, eye irritation.

हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर उडकऱ स्मॉग ने घेरा हिण्डौन का आकाश

-आबोहवा का बिगड़ा संतुलन, गले में घुटन, आंखों में जलन